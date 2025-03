Bologna-Champions, Bombardini: «Qualcuno pensava che avremmo lottato per la salvezza, io credo anche nella Coppa Italia. Italiano bravo in una cosa»

Le parole di Davide Bombardini, ex calciatore del Bologna, sulla stagione della squadra rossoblù con Vincenzo Italiano alla guida

Giocatore del Bologna dal 2007 al 2010, Davide Bombardini commenta su La Gazzetta dello Sport quanto sta vedendo della squadra di Italiano alla luce dell’esaltante 5-0 sulla Lazio.

QUARTI COME LO SCORSO ANNO – «L’estate scorsa, parlando con amici e altri tifosi del Bologna, si pronosticava: dai, c’è anche la Champions di mezzo, finiremo a metà classifica, qualcuno disse anche che il Bologna avrebbe lottato per la salvezza. Oggi è tutto incredibile. E meritato. È ancora lì perché la società ha operato molto bene, perché i giocatori che già c’erano sono cresciuti e ancor più dopo una Champions vissuta a testa alta e imparando. E c’è ancora la Coppa Italia eh: io ci credo».

I MERITI DI ITALIANO – «Grandi. Non ha demolito ciò che ha ereditato dalla stagione scorsa e ci ha messo del proprio. E non fa rimpiangere assolutamente Motta. Bravo. Bravo davvero».

IL 5-0 ALLA LAZIO – «Anche noi battemmo la Lazio, c’era Di Vaio ma erano altri tempi: la gente aveva la faccia incazzata, erano anni difficili. Oggi vai al Dall’Ara e gli occhi sono diversi, pieni di gioia. Il 5-0 alla Lazio? Ho avuto la pelle d’oca come sul 3-0 alla Juve un anno fa, solo che lì finì 3-3, vabbè…».