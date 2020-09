Bonazzoli: «Quagliarella come un padre. Pirlo? L’ho sempre ammirato»

Federico Bonazzoli ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’inizio della stagione: le parole dell’attaccante

RINNOVO – «Non esiste un anno zero. Sinceramente tutte le stagioni sono importanti, io ho sempre messo il massimo impegno e professionalità, ma è vero che qui a Genova ho trovato il mio ambiente ideale, e mi anima una grande consapevolezza di poter fare bene. Non posso negare che in questi ultimi mesi la mia vita sia cambiata, ma si tratta di uno stimolo a fare sempre meglio. È forse il momento più alto della mia carriera. Posso solo ringraziare il presidente, il direttore sportivo, i compagni e lo staff. Se un anno fa mi avessero prospetta- to tutto questo, ci avrei messo la firma».

QUAGLIARELLA – «Quanto conta per me? Molto, soprattutto sul piano umano Quagliarella è stato importantissimo, anche se tutti sappiamo come in campo lui sappia fare giocate che agli altri non riescono. Durante il lockdown eravamo entrambi soli in casa, ci siamo sempre sentiti, per me è come un padre. Quel che sto facendo è anche merito dei suoi consigli».

JUVENTUS – «Partiamo alla pari, e dovremo tutti guadagnarci la pagnotta. La pandemia ha cambiato molte cose, ma alla fine il lavoro paga sempre. La Samp giocherà per i tre punti».

PIRLO – «L’ho sempre ammirato in campo per quella che è stata la sua carriera. Ora allena la Juve: sarà un bel test, ma non guarderemo in faccia a nessuno».