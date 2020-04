Bonazzoli: «Ripresa Serie A? Seguiamo e fidiamoci dei medici»

Emiliano Bonazzoli ha parlato ai microfoni di Sampnews24.com della possibile ripresa della Serie A. Le sue parole

RIPRESA SERIE A – «Quando sento parlare di ripresa della Serie A penso che non siano allenatori, giocatori e presidenti a dover discutere dell’argomento. Bisogna fidarsi e seguire i medici, la gente competente in materia che sta lottando contro questo virus. Sono loro che devono dirci se c’è la possibilità di tornare a giocare e quando poterlo fare. A oggi non sappiamo nulla, ci sono delle date ipotetiche ma mi sembra affrettare i tempi. Ci sono ancora tante partite da giocare, ma è anche necessaria una adeguata preparazione atletica. Il problema maggiore a mio avviso è che non si ha chiaro quando l’emergenza epidemia terminerà. Facendo anche l’ipotesi migliore possibile, giocando a partire da giugno, possiamo dire che tutte le squadre partiranno dallo stesso punto. Tre settimane prima della prima partita inizierà un mini ritiro necessario per arrivarci in forma. Ci saranno partite ogni tre giorni ed è inevitabile che le squadre con la rosa più grande, penso a quelle che sono state strutturate per le coppe, siano avvantaggiate rispetto a quelle che hanno rose contate e faranno più fatica».