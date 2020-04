Bonazzoli: «Il primo gol in Serie A? L’emozione più grande della vita»

Il giocatore della Sampdoria Federico Bonazzoli ha risposto alle domande dei tifosi: le sue parole

Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, ha tenuto una diretta Instagram per rispondere alle domande dei tifosi.

GOL SOTTO LA SUD – «È uno dei miei piccoli grandi sogni!».

GENOVA – «Città, gente, ambiente stupendi. Sto davvero bene!».

PRIMO GOL IN SERIE A – «È sicuramente stata l’emozione più grande di tutta la mia vita. Il coronamento di 22 anni ricchi di allenamenti, sforzi e sacrifici, miei e della mia famiglia».

SACRIFICIO – «Partendo dal presupposto che la parola ‘sacrificio’ per me, che amo quello che faccio, ha un significato un po’ particolare, però se devo dirne proprio uno, penso ai vari panini mangiati al volo finita la scuola per riuscire a prendere in tempo il pulmino che doveva portarmi agli allenamenti. Ecco, forse quello è stato il ‘sacrificio’ più grande che io abbia fatto, oltre ovviamente al fatto di vivere e stare lontano dalla mia famiglia».