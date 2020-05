Boniek sicuro: «Milik è un giocatore da Juve e può giocare con Ronaldo»

Zibi Boniek ha parlato di Arkadiusz Milik, attaccante che potrebbe finire alla Juve in estate.Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio polacca

Zibi Boniek, ex calciatore della Juventus ed attuale presidente della Federcalcio polacca, è stato intervistato da Tuttosport.

MILIK ALLA JUVE – «Le mosse della Juventus non le conosco, di sicuro parliamo di uno dei migliori attaccanti del campionato italiano. E’ un ottimo giocatore: come livello certo che sarebbe da Juventus. Oltretutto, da un punto di vista tecnico, Cristiano Ronaldo occupa spazi diversi. Cristiano Ronaldo è uno a cui piace svariare, ama partire da sinistra per arrivare in area in diagonale. Adesso, però, Milik è del Napoli, dove c’è anche Zielinski, bravissimo pure lui»

LEWANDOWSKI IN ITALIA – «Penso sia difficile perché Robert è davvero molto felice nel Bayern Monaco».

SZCZESNY – «Wojciech è un ragazzo equilibrato, divertente. Sa stare benissimo all’interno di un gruppo, si fa voler bene da tutti i compagni. E soprattutto è uno dei migliori portieri al mondo. Non è tra i migliori tre al mondo? E chi sarebbero i primi tre allora? Non ha senso giudicare la classifica degli opinionisti, non mi interessa nemmeno farlo. Comunque Oblak lo abbiamo affrontato e ha preso tre gol contro di noi… Per quanto riguarda Ter Stegen, penso che Szczesny sia più forte».