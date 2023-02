Boninsegna: «Inter, Mazzola era grande come Cruijff»

Finalmente Sandro Mazzola entra a far parte della Hall of Fame dell’Inter, istituita dal 2018. Ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport Roberto Boninsegna.

RITARDO – «Certamente è fin troppo tardi. Quello che ha fatto Mazzola per l’Inter credo che non sia facile da ripetere. E anche per quanto ha vinto con la maglia nerazzurra».

CHI ERA MAZZOLA – «Quando sono arrivato io ha voluto cambiare un po’ posizione e fare il regista. Ma le caratteristiche che lo esaltavano di più, dove ha espresso la sua forma migliore, per esempio al Mondiale del Messico 1970 quando siamo arrivati secondi, erano quelle di trequartista. Con lo spunto eccezionale, il senso del gioco e dello smarcamento. In quel periodo secondo me in Europa c’erano solo due giocatori alla sua altezza: Cruijff e Overath».