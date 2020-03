Bonocore (preparatore atletico): «Allenamenti a casa? Vedo grande differenza tra i giocatori»

Giovanni Bonocore, preparatore atletico, ha parlato un’intervista in esclusiva a Juventus News 24. Le sue parole

Il preparatore atletico Giovanni Bonocore, che in passato ha avuto modo di lavorare anche con Del Piero e Giuseppe Rossi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventus News 24. Le sue parole

ALLENAMENTI A CASA – «Io mi sto divertento attraverso i social a vedere ciò che i giocatori pubblicano. Vedo una grande differenza di gestione: possiamo vedere dei calciatori, considerati moderni, che sono ben organizzati a casa, con un loro angolo in cui poter lavorare e maturare la giusta cultura del lavoro, e altri invece che non sono organizzati e fanno di necessità virtù. Spero che questa situazione faccia riflettere questi ultimi sul modo di lavorare in futuro».