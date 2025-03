Crisi Juve, Bonucci: «Lo Stadium che si svuota, il crollo, il futuro di Motta, l’ipotesi Conte, Koopmeiners e Vlahovic: vi dico tutto»

Le parole di Leonardo Bonucci, ex difensore e capitano della Juve, sul momento di crisi del club bianconero in Serie A. I dettagli

Ha vinto tantissimo con la maglia bianconera e ha attraversato momenti difficili. Leonardo Bonucci fornisce la sua analisi sul presente della Juventus a La Gazzetta dello Sport.

JUVE-ATALANTA – «Con l’Atalanta abbiamo fatto una figura di m… Ho visto la partita in tv coi miei figli, disperati come me. Mi ha fatto male al cuore. È una giornata dura per noi juventini. Ho visto la squadra in grande difficoltà».

LO STADIUM CHE SI SVUOTA – «No, non credo sia mai successa una cosa simile, una brutta scena che mi ha riportato ai tempi del Covid. Le emozioni dei tifosi vanno rispettate, lo Stadium delle ultime partite mette pressione a chi ha poca esperienza e leadership. Mi auguro che torni a essere l’elemento in più che ha caratterizzato tante vittorie: tutto passa dai risultati».

IL CROLLO – «Da queste gare si capisce che la Juventus deve crescere sotto tutti i punti di vista, manca incisività. Il gioco di Motta è bello ma in alcune situazioni fatica a concludere in porta, i giocatori difettano di esperienza e personalità».

LA CONFERMA DI MOTTA – «Dipende da quali sono gli obiettivi della società, che in estate ha investito su alcuni giocatori ma anche su giovani che ha valorizzato: se vuoi vincere subito a giugno cambi e prendi Conte, sennò dai tempo a Motta e Giuntoli di creare le basi per tornare vincenti. Sicuramente mi aspettavo una crescita maggiore, ora bisogna compattarsi per l’unico obiettivo rimasto, che comunque è una magra consolazione. Da juventino non sono contento dei risultati, però un progetto ha bisogno di tempo e che s’incastrino bene le cose pure a livello societario. Non è un caso che le due squadre con maggiori difficoltà in A siano il Milan e la Juventus. Motta ora ha un progetto altalenante ma bisogna dargli fiducia almeno un altro anno per creare i presupposti per vincere. Certo, anche lui deve crescere».

PERCHÉ KOOP STA FACENDO FATICA – «Perché quando cambi azzeri tutto quello che hai creato e se non entri in una squadra già collaudata diventa tutto più complicato. È successo a me al Milan e se non hai grossa personalità fai ancora più fatica».

VLAHOVIC – «Se resta Motta non credo che possa rimanere. All’inizio ha giocato tanto, poi qualcosa è cambiato».