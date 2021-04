Juventus, Bonucci: «Nesta un esempio, mi rivedo in lui»

Leonardo Bonucci ha raccontato di essersi sempre ispirato a Nesta. Le parole del difensore bianconero a Sky Sport

Leonardo Bonucci ha parlato dei suoi idoli sportivi, sottolineando quanto Nesta sia stato un suo riferimento per la carriera. Ecco le sue parole riprese da Sky Sport.

NESTA – «Essendo stato lui tra i più forti e avendo avuto io la fortuna di giocare in grandi squadre abbiamo fatto un percorso simile. Lui è diventato campione del mondo e ha vinto la Champions League. È veramente sempre stato un esempio per me e ancora oggi ogni tanto su internet mi riguardo i suoi interventi: l’eleganza che metteva in campo, la personalità, la precisione negli anticipi, la voglia di giocare sempre a pallone… Per me è stato un esempio. Bello da vedere quando scendeva in campo. Nelle caratteristiche mi rivedo un po’ in lui».

LE DICHIARAZIONI SU JUVENTUSNEWS24