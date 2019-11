Borini Milan, il futuro è sempre più incerto: ecco perché

Borini Milan, il futuro in rossonero dell’attaccante appare sempre più incerto: ecco il motivo del possibile addio

Fabio Borini non fa parte della spedizione del Milan che, questa sera all’Allianz Stadium, tenterà di frenare la corsa della Juventus. E anche il suo futuro in rossonero appare sempre più incerto.

Non convocato per la gara di Torino a causa di un problema muscolare, Borini – secondo Sky Sport – potrebbe lasciare il Milan già nella sessione di mercato del prossimo gennaio. Il giocatore, infatti, a maggior ragione sotto la gestione Pioli non rientra nei piani tecnici.