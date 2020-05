Borussia Dortmund, Favre: «Ci manca il pubblico, bravi a concentrarci»

Ritorno in grande stile in Bundesliga per il Borussia Dortmund: le parole di Favre dopo il 4-0 rifilato allo Schalke 04

Nel corso della conferenza stampa post partita, Lucien Favre ha fatto i complimenti al Borussia Dortmund per l’approccio alla gara contro lo Schalke 04 vinta 4-0 e ha spiegato cosa si prova a giocare a porte chiuse.

«Giocare a porte chiuse? E’ strano: non c’è alcun tipo di rumore, si sentono i tiri in porta, i passaggi alti, i gol, fai tante giocate e non succede nulla… Da un certo punto di vista è molto divertente, ma ci manca molto il nostro pubblico. E’ stato completamente diverso dal solito, così il calcio non è bello come sempre. I calciatori però sono stati bravi a concentrarsi su cosa fare in campo».