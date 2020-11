Borussia Dortmund, Favre è deluso: «Tante occasioni, non è bastato»

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato dopo la sconfitta nel Klassiker contro il Bayern Monaco. Le sue parole

«Nel complesso è stata una buona gara, abbiamo avuto tante occasioni, non solo nel secondo tempo, potevamo fare di meglio, non ci siamo riusciti. Peccato, cercheremo di far meglio in altre circostanze».