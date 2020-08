Borussia Dortmund, Favre elogia Götze: «Mario era come Messi»

Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha parlato dei talenti avuti dal club tedesco per poi elogiare Mario Gotze

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato dei talenti avuti dalla squadra tedesca per poi soffermarsi sulla prossima stagione. Ecco le sue parole:

TALENTI – «Ci sono stati due bravi, giovanissimi difensori centrali qui, Neven Subotic e Mats Hummels, e nelle posizioni di terzino c’erano due macchine, il giovane Piszczek e Schmelzer. Avevi due assassini a centrocampo e ottimi giocatori davanti: Mario Götze era come Messi allora, e che dire di Robert Lewandowski».

PROSSIMA STAGIONE – «Non ho paura di nessuna pressione e non ne sento. Serve solo una squadra stabile e forte che giochi costantemente ai massimi livelli. Come allenatore, hai bisogno di tempo per costruire una squadra. Ma non è così facile di questi tempi E il Bayern non era così forte all’epoca ( 2012, ndr ) come lo è oggi».