Borussia Dortmund, Favre su Emre Can: «Deve migliorare, ha giocato poco in Italia» – VIDEO

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato di Emre Can in conferenza stampa. Il centrocampista tedesco si è trasferito ai gialloneri nella sessione di calciomercato invernale. Ecco le parole del tecnico sui miglioramenti di Emre Can.

FAVRE – «Emre poco a poco sarà in grado di fare sempre meglio, ha giocato poco in Italia recentemente. Negli ultimi giorni ha fatto ottimi progressi».