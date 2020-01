L’allenatore del Borussia Dortmund, Favre, parla della prestazione di Haaland, autore di una tripletta contro l’Ausburg – VIDEO

Lucien Favre può dirsi soddisfatto dell’esordio di Haaland in maglia Dortmund. Ecco le sue parole dopo la tripletta all’Ausburg in poco più di 20 minuti.

«Sinceramente non saprei cosa dire. Nonl’ho visto allenarsi molto durante la sosta. E’ la verita. Nei primi quattro giorni è stato fermo. E’ indietro con la preparazione perchè non si è allenato per tutto dicembre. Ma si è fatto sentire».