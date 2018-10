Il Borussia Dortmund presenta una terza maglia molto simile ai colori giallorossi della Roma, che replica su Twitter

In occasione dell’amichevole contro l’Alemannia Aquisgrana, club militante in quarta divisione tedesca, il Borussia Dortmund ha presentato per la prima volta la sua terza maglia. La nuova divisa, rossa con numeri e scritte gialle, ricorda molto da vicino quella ufficiale della Roma. I giallorossi hanno subito colto l’occasione per polemizzare ironicamente sull’account Twitter brasiliano riguardo il simpatico plagio.

La Roma non è nuova a queste “provocazioni social”. Lo ricordano bene i tifosi interisti in occasione del mancato arrivo di Luka Modric a Milano, ma anche gli stessi romanisti sulla scottante vicenda Malcom.