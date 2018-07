Il club giallorosso ha silenziato nel proprio social network ogni riferimento al giocatore brasiliano fresco di approdo al Barcellona. La telenovela Malcom non è proprio andata giù ai dirigenti capitolini

In casa Roma è ancora fresca la delusione per il mancato approdo di Malcom nella nostra serie A. La trattativa per il classe ’97 del Bordeaux era davvero a pochi centimetri dal traguardo, con tanto di annunci ufficiosi da parte delle due società. A questo punto è entrato in scena il Barcellona, con un’offerta monstre da 41 milioni di euro che ha fatto saltare il banco. Capitolini beffati e spagnoli che gongolano per aver acquistato uno dei migliori giovani del panorama internazionale.

La “Lupa” è stata scottata. In queste ore il club giallorosso ha perfino bloccato Malcom sul proprio account inglese di Twitter. Una decisione, questa, che fa molto rumore considerando il seguito e l’importanza assunta oggigiorno dai social network. James Pallotta cerca di mandare giù questo boccone amaro e di voltare definitivamente pagina: il suo vero obiettivo, adesso, è quello di completare la rosa con gli innesti di un regista e di un attaccante esterno. Due pedine preziose per Eusebio Di Francesco. Due regali per far dimenticare a tutti lo “scippo Malcom”.