Borussia Dortmund, Haaland: «Non penso ad andare via. Voglio fare qualcosa di importante qui»

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato del suo futuro e degli obiettivi in maglia giallonera

Erling Haaland, attaccante prodigio del Borussia Dortmund, in una intervista a WAZ ha parlato del suo futuro e degli obiettivi che si pone con la maglia giallonera.

GRANDI OBIETTIVI – «Il Borussia è uno dei più grandi club al mondo. Ho firmato un contratto a lungo termine e sono appena arrivato. Ecco perché non penso di andare via, non penso troppo al futuro: vivo nel presente e decido qual è la cosa migliore per la mia carriera qui e ora. Voglio realizzare qualcosa di importante col Borussia, non essere sempre secondo ma anche vincere la Bundesliga il prima possibile. Il prossimo anno dobbiamo stabilire degli obiettivi, vogliamo segnare tanti gol e io come attaccante voglio contribuire a ciò».