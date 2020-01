Borussia Dortmund, Hummels sicuro: «Haaland mi ricorda Lewandowski» – VIDEO

Mats Hummels fa un paragone eccellente per descrivere le incredibili potenzialità di Erling Haaland – VIDEO

Mats Hummels fa un paragone importante per descrivere le qualità di Erling Haaland che ha stregato tutti dal suo arrivo al Borussia Dortmund. Ecco le parole del difensore tedesco.

«Ho giocato con Lewandowski molti anni della mia carriera. Se Haaland è allo stesso livello? Non ancora, non dobbiamo parlare di queste cose ora. Quanti gol ha fatto Lewa? 280? Lasciamo perdere, però me lo ricorda»