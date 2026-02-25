Borussia Dortmund, idea Pavard per la prossima stagione: cosa filtra sull’operazione e la posizione dell’Inter

Borussia Dortmund, idea Pavard per la prossima stagione: il difensore francese può tornare in Germania? Occhio alla posizione dell’Inter

Il Borussia Dortmund sta seriamente valutando di riportare in Germania il difensore Benjamin Pavard. Il giocatore è legato all’Inter da un contratto valido fino a giugno 2028, che gli garantisce un ingaggio da 5 milioni di euro netti all’anno.



Attualmente, Benjamin Pavard milita in prestito al Marsiglia, dove in questa stagione ha messo a referto 28 presenze, condite da 1 goal, 3 assist e 7 ammonizioni in 2092 minuti giocati. Il club dell’OM, che di recente ha affidato la conduzione tecnica a Habib Beye in sostituzione di Roberto De Zerbi, possiede un diritto di riscatto fissato alla cifra di 15 milioni di euro. Nonostante ciò, la volontà di completare l’operazione a titolo definitivo a fine campionato appare molto incerta. A rivelarlo è la Bild.

Questa situazione ha attirato in modo concreto l’interesse del Borussia Dortmund, alla ricerca di nuovi elementi per la propria retroguardia. Le valutazioni di mercato del club sono dettate anche dalle situazioni contrattuali di Emre Can e Niklas Sule, attualmente infortunati e in scadenza a giugno 2026. A questo scenario si aggiunge, infine, la posizione di Nico Schlotterbeck che sta registrando una forte richiesta sul mercato in uscita per la prossima estate.