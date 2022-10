Borussia Dortmund, mezza Europa all’assalto di Bellingham. Ecco chi lo vuole

Borussia Dortmund, c’è mezza Europa sulle tracce di Jude Bellinghame, giovane talento del centrocampo giallonero

Secondo quanto riportato da Sport, i grandi club europei non mollano la presa per Jude Bellingham e sono pronti a dare l’assalto al giovane talentino del Borussia Dortmund.

United, Liverpool e Chelsea in Inghilterra e Real Madrid in Spagna: ecco chi è pronto a mettere mano al portafoglio per scommettere sul 19enne centrocampista, leadere dei gialloneri.