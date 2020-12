Borussia Dortmund, Moukoko diventa il più giovane marcatore di sempre in Bundesliga

Un altro record battuto per Youssoufa Moukoko: l’attaccante del Borussia Dortmund è diventato il più giovane di sempre a segnare in Bundesliga

Il classe 2004 ha segnato il suo primo goal con la maglia giallonera: sinistro potente sotto la traversa. Per diventare non solo il debuttante più precoce di sempre, ma anche il marcatore. A 16 anni e 28 giorni. L’attaccante ha sottratto il primato a Florian Wirtz, che aveva segnato il suo primo goal in Bundesliga lo scorso giugno, contro il Bayern Monaco all’età di 17 anni e 34 giorni.