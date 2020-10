Borussia Dortmund, Reus: «Non volevamo iniziare così la Champions»

Marco Reus ha commentato la sconfitta in Champions League contro la Lazio: le parole del calciatore del Borussia Dortmund

Marco Reus, in conferenza stampa, ha commentato la sconfitta del Borussia Dortmund contro la Lazio.

«Eravamo addormentati per la maggior parte del primo tempo. Non posso spiegarlo. Nella ripresa ci siamo ritagliati due o tre buone occasioni, ma non siamo stati abbastanza ambiziosi o compatti. Non è così che volevamo che fosse la nostra prima partita di Champions League. Siamo mancati nei piccoli dettagli, nei passaggi, nel pressing. Non abbiamo fatto una bella partita e dobbiamo accettare le critiche».