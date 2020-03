Borussia Dortmund, Watzke: «Futuro Sancho? Non è questione di soldi»

Il commento del dg del Borussia Dortmund Watzke sul destino di Jadon Sancho, giovane fenomeno richiestissimo dai top club d’Europa

Intervenuto ai microfoni della BBC, Il direttore generale del Borussia Dortmund Watzke ha parlato del futuro di Jadon Sancho. Ecco le dichiarazioni del dirigente del club tedesco.

«Non credo che Jadon voglia andare via. Ne discuteremo con gli agenti, non è una questione di soldi, non ci sono problemi in questo senso. Noi vogliamo che resti per conquistare trofei, ed è più facile ottenere ciò con Jadon in squadra».