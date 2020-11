Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato di Erling Haaland. Futuro ancora in giallo-nero per il norvegese

Micheal Zorc, in conferenza stampa, blinda Haaland e assicura il suo futuro al Borussia Dortmund. Ecco le sue parole sul norvegese.

«Ho la sensazione che ora abbiamo un maggiore equilibrio rispetto alla stagione precedente. Emana una grande carica positiva. È un bene per tutti noi e non credo che rallenterà la sua crescita. Lo vedo con noi ancora per molto tempo».