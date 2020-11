Borussia Monchengladbach Inter, arbitra Makkelie: designazione amara per i nerazzurri

Per la fondamentale partita di Champions League tra Borussia Monchengladbach e Inter è stato designato l’arbitro Makkelie

Designazione quasi provocatoria, quella fatta dalla UEFA per Borussia Monchengladbach-Inter. Per il match di Champions League fondamentale per i nerazzurri, infatti, è stato designato l’arbitro Danny Makkelie. L’olandese è ricordato in maniera negativa dagli interisti. È stato protagonista sia della finale di Europa League persa contro il Siviglia, sia della partita di andata proprio contro i tedeschi in qualità di Var; dove non fu perfetto.

Makkelie sarà assistito dai connazionali Mario Diks ed Hessel Steegstra. Il quarto uomo sarà Ivan Kruzliak. Kevin Blom e Jochem Kamphuis in sala Var.