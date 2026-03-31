Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Tutti i pericoli in uno stadio infernale come il Bilino Polje

L’Italia si prepara a vivere una serata ad altissima tensione sportiva a Zenica, dove il clima attorno alla sfida con la Bosnia ha già assunto i contorni del grande evento. L’attesa è fortissima, dentro e fuori lo stadio, in una città che sente il calcio come poche altre e che questa sera spingerà la propria nazionale in una gara dal peso enorme. Sullo sfondo ci sono i palazzi, il freddo, la pioggia leggera e un’atmosfera carica di elettricità. Il terreno di gioco, osservato da vicino, non appare perfetto sul piano estetico, ma non preoccupa il commissario tecnico Gennaro Gattuso, che ha liquidato subito ogni possibile alibi: «Di campi peggiori ne ho visti anche qui e per qui intendo i Balcani dove ho allenato per una stagione: quindi niente scuse, niente alibi, si va e si gioca facendo quello che dobbiamo…».

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Tutti a Zenica, stadio piccolo e pressione altissima per gli azzurri

La nazionale azzurra è arrivata a Zenica soltanto nel pomeriggio di ieri, scegliendo un approccio sobrio e concentrato: niente allenamento vero e proprio, ma solo una breve presa di contatto con il campo durante una passeggiata di gruppo. Sorrisi, qualche scambio tra compagni e grande attenzione a ogni dettaglio, in una cornice che si annuncia caldissima. Lo stadio ospiterà 8.800 spettatori, con una capienza ridotta del 20 per cento per via della sanzione imposta dalla Fifa alla federazione bosniaca dopo cori discriminatori. Un fattore che però non abbasserà certo la pressione. Anzi, da quelle parti l’Italia viene percepita come una selezione importante, ma non imbattibile. Ed è proprio questa convinzione ad alimentare ulteriormente l’entusiasmo del pubblico di casa, che da giorni vive l’avvicinamento alla partita come un appuntamento storico.

Bosnia Italia, una sfida che vale il futuro davanti agli occhi della città

A Zenica il calcio si respira ovunque. La Bosnia ha partecipato a un solo Mondiale, quello del 2014, e proprio per questo la possibilità di tornare a sognare accende l’intera città. Attorno all’albergo che ospita gli azzurri c’è curiosità, ci sono ragazzi con il pallone tra i piedi, richieste di autografi e uno sguardo costante rivolto verso il pullman della nazionale. Il tifo arriverà anche dai balconi dei palazzi che circondano l’impianto, rendendo ancora più particolare una sfida che mette in palio molto più di una semplice vittoria. La sensazione è chiara: sarà una notte in cui ogni dettaglio peserà. E l’Italia, per continuare a inseguire il proprio obiettivo, dovrà farsi trovare pronta in un ambiente acceso, compatto e pieno di aspettative.