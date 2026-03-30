Bosnia Italia, ultime indicazioni da Coverciano: Scamacca ancora a parte, Gravina osserva l’allenamento da bordocampo

Bosnia Italia, prove anti‑Zenica per gli azzurri: Scamacca non si allena con il gruppo, Gravina supervisiona la sessione

L’Italia è a un passo dall’appuntamento decisivo che potrebbe riportarla ai Mondiali dopo dodici anni, e la vigilia si sta consumando tra attese, lavoro sul campo e qualche incertezza fisica. La nazionale di Gennaro Gattuso si è allenata questa mattina a Coverciano, dopo il rinvio della partenza per Zenica. Il primo a scendere in campo è stato Gianluca Scamacca, che ha svolto inizialmente lavoro personalizzato, poi il torello con i compagni e infine un differenziato, senza prendere parte alla partitella. L’attaccante dell’Atalanta, così come l’infortunato Vicario, ha voluto comunque restare vicino al gruppo.

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Durante il torello si è visto anche Leonardo Bonucci, finito addirittura al centro del gioco, sotto lo sguardo attento del presidente FIGC Gabriele Gravina e di Gattuso, sempre presente a bordocampo. Dalla partitella sono arrivate indicazioni sulla possibile conferma dell’undici sceso in campo a Bergamo: da una parte Kean e Retegui, dall’altra Esposito e Raspadori, a testimonianza di un blocco titolare ormai definito.

Intanto da Zenica arrivano aggiornamenti sulle condizioni del campo. La UEFA ha chiesto di posticipare la partenza per evitare di stressare ulteriormente il terreno, già provato dalla pioggia. La squadra volerà in Bosnia alle 16:30 da Firenze e alloggerà in un hotel a pochi passi dallo stadio. Nella città bosniaca c’è ancora neve, anche se ha smesso di nevicare e piovere; le temperature restano vicine allo zero, aggiungendo un ulteriore elemento di difficoltà alla sfida che vale il ritorno dell’Italia sul palcoscenico mondiale.