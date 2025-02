Inter, Bosschaart sul sorteggio Champions: «Tornare a Milano sarà un’altra grande esperienza. Van Persie? Vi dico questo...»

L’attuale allenatore del Feyenoord, Pascal Bosschaart, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions e il playoff vinto contro il Milan. Le parole

Il tecnico ad interim del Feyenoord, Pascal Bosschaart, nella giornata di oggi è intervenuto in conferenza stampa ed ha commentato l’esito del sorteggio degli ottavi di Finale di Champions League che vedranno la squadra olandese sfidare l’Inter di Simone Inzaghi. A seguire le sue parole.

SFIDA CON L’INTER – «Penso che tornare a Milano sarà un’altra grande esperienza. Penso che sarebbe stato speciale qualsiasi abbinamento a questo punto della competizione. È difficile pronosticare quante possibilità di passaggio del turno abbiamo, tutti ce ne davano poche contro il Milan. Poi avete visto come abbiamo giocato e le occasioni che abbiamo creato».

VAN PERSIE – «Presumo che possa essere una delle ultime partite che dirigerò domani, ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Finché non si conosce nulla, non spetta a me rivelare nulla su chi o cosa».

SQUADRA – «Spero di lasciare il club in buone condizioni. Sono intervenuto e qualcosa doveva succedere molto rapidamente. Ho la sensazione che i ragazzi siano di buon umore e che anche la società lo sia. È un dato di fatto che abbiamo infortuni, ma ho la sensazione che siamo dal lato positivo. Sono molto contento di questo».