Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford in Championship

Un giorno di San Valentino che Edoardo Bove non dimenticherà mai. Finalmente, il ritorno al calcio giocato per il centrocampista romano è diventato realtà. A distanza di oltre un anno dal drammatico malore accusato nel match di Serie A contro l’Inter il 1° dicembre 2024, il classe 2002 è tornato a gustare il sapore di una partita ufficiale, chiudendo definitivamente un capitolo doloroso della sua vita e della sua carriera.

Oggi, 14 febbraio, il talento cresciuto nel vivaio della Roma si è accomodato inizialmente in panchina per la sfida di Championship, la seconda divisione inglese, tra il suo Watford e il Preston North End. L’attesa è finita al minuto 86, quando il tecnico degli Hornets lo ha mandato in campo per il finale di gara tra gli applausi. Una manciata di minuti per l’ex giocatore della Fiorentina, che però valgono molto più di qualsiasi vittoria sul tabellino. Per Bove è la fine di un incubo e l’inizio di una nuova vita sportiva Oltremanica.