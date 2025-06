Bove torna in campo? È possibile un suo ritorno sul rettangolo di gioco, la situazione

Edoardo Bove torna presto in campo? Adesso è possibile un suo ritorno sul rettangolo di gioco, la situazione e le ultimissime

Buone notizie in arrivo per Edoardo Bove, che potrebbe presto tornare protagonista sul rettangolo di gioco. Nelle ultime settimane il centrocampista classe 2002 si è sottoposto a una serie di accertamenti medici, tutti con esito rassicurante. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Sebbene manchino ancora alcuni controlli per ottenere il via libera definitivo, il giocatore è impaziente di rientrare e vede finalmente uno spiraglio dopo il delicato episodio avvenuto in Fiorentina-Inter. A partire dal 1° luglio, Bove rientrerà ufficialmente alla Roma, e si comincerà a lavorare per delineare il suo futuro. Restano da valutare opzioni sia all’estero, dove non mancheranno le opportunità, sia in Italia, in attesa che si chiariscano alcuni aspetti burocratici.