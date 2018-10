Brasile-Argentina in salsa italiana: Scaloni rilancia la coppia Dybala-Icardi nella prestigiosa amichevole

Certe amichevoli saranno sempre connotate da un pizzico di sana rivalità. Una di queste è Brasile–Argentina, in programma questa sera in Arabia Saudita. Per l’occasione, il Ct Scaloni pensa di rodare la coppia Dybala–Icardi in attacco. Sarà questa una grande occasione per il capitano nerazzurro, che potrebbe ritrovare anche il compagno di squadra Lautaro Martínez, reduce dall’ottima prestazione contro l’Iraq.

La presenza tra i titolari di Maurito non può però che essere vista con una certa apprensione da parte dei tifosi interisti con il Derby della Madonnina alle porte, un match fondamentale per entrambe le milanesi, con la banda di Spalletti chiamata a confermare le buone indicazioni delle ultime gare.