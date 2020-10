Brasile, i convocati di Tite per gli impegni di novembre: ci sono Danilo e Arthur

Il ct del Brasile, Tite, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per gli impegni della Nazionale verdeoro

Il ct del Brasile, Tite, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per gli impegni della Nazionale verdeoro validi per la qualificazione a Qatar 2022 contro Venezuela (12 novembre) e Uruguay (17 novembre). Ci sono due giocatori che militano in Serie A.

Portieri

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Difensori centrali

Thiago Silva – Chelsea

Marquinhos – PSG

Éder Militão – Real Madrid

Rodrigo Caio – Flamengo

Terzini

Danilo – Juventus

Gabriel Menino – Palmeiras

Renan Lodi – Atlético de Madrid

Alex Telles – Manchester United

Centrocampisti

Casemiro – Real Madrid

Fabinho – Liverpool

Arthur – Juventus

Douglas Luiz – Aston Villa

Esterni d’attacco

Everton Ribeiro – Flamengo

P. Coutinho – Barcelona

Neymar – PSG

Everton – Benfica

Centravanti

Gabriel Jesus – Manchester City

Vinicius Jr. – Real Madrid

Firmino – Liverpool

Richarlison – Everton