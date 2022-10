Il Palmeiras sarà campione già ad ottobre?

Il Palmeiras si prepara ai festeggiamenti per il titolo in Brasile, la squadra è molto vicina alla conquista dello Scudetto

In Brasile il Palmeiras è vicino a riconquistare il campionato, un traguardo che manca dal 2018. I conti sono presto fatti. Mancano 8 giornate al termine del torneo e la squadra di San Paolo ha 12 punti di vantaggio sul primo inseguitore, l’Internacional. Gli basta conquistarne altrettanti nei prossimi 4 incontri per chiudere i giochi con laro anticipo. Un obiettivo largamente alla portata per una formazione che arriva da una serie positiva di 5 successi consecutivi e viaggia a pieno ritmo.

I tifosi si sono già segnati i prossimi appuntamenti contro Atlético-GO, San Paolo, Avaí e Athletico. In caso di en-plein, il titolo potrebbe già essere festeggiato alla fine di ottobre.