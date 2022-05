Brekalo: «Contento della stagione, ma posso fare anche meglio». Le parole del croato del Torino

Josip Brekalo a DAZN dopo Verona-Torino.

Le sue dichiarazioni: «Ho segnato un bellissimo gol: sono molto contento per aver fatto vincere i miei compagni, era una battaglia. Siamo molto contenti. Se sono soddisfatto della mia prima stagione in A? Il primo anno in Italia non è facile, sono contento ma posso dare di più. L’importante è che vinca la squadra, al di là dei gol che faccio. Devo comunque provare ad essere più decisivo. Il record di punti di mister Juric? Siamo molto contenti di questo, è stata una stagione molto dura: 50 punti in serie A non sono mai facili da raggiungere».