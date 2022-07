Bremer tra Inter e Juve: sul piatto una fetta di Scudetto

Sarà un lunedì determinante per chiarire il futuro di Gleison Bremer: la Juve tenta il sorpasso all’Inter per assicurarsi il brasiliano

In quale squadra giocherà Gleison Bremer nella prossima stagione di Serie A? La domanda che mezza Italia si pone troverà con ogni probabilità risposta nella giornata di un tranquillo lunedì di metà luglio.

Dopo mesi di patti e abboccamenti è infatti in calendario il fondamentale incontro tra Inter e Torino per provare a chiudere un’operazione impostata da parecchio tempo, ma mai conclusa nei dettagli. Il gradimento del miglior difensore del passato campionato c’è da settimane, ma il dilatarsi delle tempistiche hanno finito per mettere in dubbio una parola e un accordo che quasi davamo per scontati.

E così la Juve, ceduto ormai di fatto De Ligt al Bayern Monaco, si è fiondata con decisione sul granata, complici le direttive specifiche di Max Allegri che lo ritiene complemento ideale per il suo reparto arretrato dopo aver constatato l’impossibilità di arrivare a Koulibaly.

Un rilancio pesante quello bianconero, in termini di stipendio e di proposta economica ai cugini, con la sensibilità pecuniaria di Cairo che ancora una volta potrebbe oltrepassare e calpestare ogni pensiero campanilistico di rivalità cittadina.

Ma il pallino, forse ancora per poche ore, resta in mano ai nerazzurri che dovranno alzare il tiro se vorranno evitare una beffa che avrebbe del clamoroso. E soprattutto del dannoso se la partenza di Skriniar verso Parigi si materializzerà. Inutile girarci attorno, la giornata rischia di essere decisiva per il futuro prossimo dei due club: una fetta di Scudetto passa dall’ingaggio di Bremer, uno dei pochi difensori ancora in grado di spostare gli equilibri.