Brescia, Balotelli assente all’allenamento mattutino: attesa per l’incontro Cellino-Raiola

Mario Balotelli non si è presentato neanche oggi all’allenamento mattutino del Brescia: atteso l’incontro tra Cellino-Raiola

(-Dal nostro inviato Patrick Iannarelli) Anche questa mattina Mario Balotelli non si è allenato. Il Brescia aveva fissato una seduta per stamane ma l’attaccante non si è presentato per l’allenamento individuale. Ulteriore prova che la rottura tra Supermario e il club è ormai profonda.

In settimana dovrebbe aver luogo l’incontro tra il presidente Cellino e l’agente di Balotelli, Mino Raiola, che potrebbe chiarire una volta per tutte il futuro dell’attaccante.