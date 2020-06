Brescia Balotelli, il giocatore in Procura: Balo avrebbe fatto almeno un tampone. Ore decisive, ma ormai la storia è finita

(dal nostro inviato a Brescia Patrick Iannarelli) – Mario Balotelli è stato sentito in Procura Federale: il giocatore, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe effettuato un tampone ma si sente comunque discriminato rispetto ai compagni.

Il numero 45 ha però effettuato tutti i test, come da protocollo. Le prossime ore saranno decisive, ma ormai la storia è finita: Mario Balotelli, in attesa di comunicati ufficiali, non è più un giocatore delle Rondinelle.