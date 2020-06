Brescia, Balotelli non si allena: si va verso la risoluzione del contratto, ma c’è aria di tensione. Il caso può finire in tribunale

Ancora una volta Balotelli non si è allenato. L’attaccante numero 45 del Brescia non si è presentato questa mattina al centro di Torbole Casaglia, saltando l’allenamento previsto per le 9.00.

Prosegue il braccio di ferro tra SuperMario e la società bresciana, il caso potrebbe essere portato anche in tribunale. Cosa accadrà dunque? La risoluzione del contratto sembra essere scontata.