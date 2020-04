Brescia, Balotelli scalpita: Euro 2021 diventa una chance

Brescia, Balotelli scalpita per poter tornare in campo: Euro 2021 diventa una chance, ma tutto dipenderà dal numero 45

Mario Balotelli non ha mai nascosto l’amore per la maglia azzurra. L’obiettivo del numero 45 – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà quello di convincere il commissario tecnico Roberto Mancini in vista di Euro 2021.

Gli europei posticipati hanno sicuramente dato un altro anno in più a Supermario per poter dimostrare il proprio valore, ma per rientrare nei 23 non dovrà più fare passaggi a vuoto.