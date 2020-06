Brescia Balotelli, SuperMario non si allena: oggi in Procura Federale per poter capire cosa sia successo nella gestione del protocollo

Non c’è pace per Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, verrà ascoltato dalla Procura Federale in merito alla questione dei tamponi.

Al momento il giocatore è stato esentato dagli allenamenti fino a nuova comunicazione: ormai la spaccatura tra le parti è evidente, manca soltanto l’ufficialità per la fine della storia tra SuperMario e il club bresciano.