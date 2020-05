Brescia, Cellino cambia rotta: ma servono certezze per la ripresa. Il presidente delle Rondinelle detta la linea per tornare in campo

L’edizione odierna del Corriere di Brescia dedica ampio spazio alle Rondinelle e alla ripresa delle attività. Massimo Cellino, presidente della squadra lombarda, ha cambiato rotta.

Ora il numero uno del Brescia vuole tornare in campo, ma bisogna assolutamente avere delle certezze: in primis devono essere tutelati gli atleti e si dovrà giocare al Rigamonti. In campo sì, ma nessun «neutro» per la società bresciana.