Brescia, Del Neri: «Direttore tecnico? Ruolo che mi intriga, non esiste in Italia»

Intervistato da Il Corriere della Sera, il Luigi Del Neri ha parlato del suo possibile approdo da direttore tecnico nel Brescia

DIRETTORE TECNICO – «Sono affascinato dalla possibilità che mi è stata offerta. Conosco bene il presidente Cellino, mi intriga il ruolo perché credo di avere l’esperienza per farlo. Sarà il presidente a parlarne, io sono entusiasta. È un ruolo che in Italia non esiste.L’idea è nata per caso, ci siamo visti circa un girone fa. Il mercato verrà gestito dalla società, darò la mia opinione solo se richiesta».

OBIETTIVO – «Dovessimo retrocedere, l’idea sarebbe quella di tornare subito in A. Ci sono giocatori abituati a vincere, Lopez è arrivato in un momento molto difficile ed è una persona di grande levatura morale».