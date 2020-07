Brescia, Diego Lopez: «Sconfitta contro l’Inter? Non eravamo in campo»

Durante la conferenza stampa Diego Lopez ha analizzato la sconfitta contro l’Inter e presentato la partita di domani contro il Verona

Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha così analizzato la sconfitta contro l’Inter prima di presentare la partita di domani sera contro il Verona:

MATCH CONTRO L’INTER – «Non eravamo in campo, è difficile anche analizzare gli errori. L’ultima partita non è stata all’altezza, ma le altre due gare sono state buone. Abbiamo finito la sfida di Firenze giocando in avanti. Dobbiamo mantenere la mentalità delle altre due sfide».

GIOVANI – «In questo finale non si sta facendo nessun esperimento, si sta cercando di fare bene. Mi sembra esagerato parlare di esperimenti. Se c’è qualche giovane che sta giocando vuol dire che è all’altezza. Non vedo perché non farlo giocare. Se merita gioca, altrimenti no».

PARTITA CONTRO IL VERONA – «Per noi è una partita molto importante, giochiamo contro una squadra che sta andando bene ma che è alla nostra portata. Ora giochiamo in casa, dobbiamo prenderla come una grande occasione».

ULTIMA SPIAGGIA – «Sono partite che devi vincere, ma mancano ancora molte gare alla fine. È chiaro che se non si fanno i tre punti diventa sempre più difficile. Domani è un’occasione unica, è una partita alla portata. Dobbiamo cercare a tutti i costi di fare bene».