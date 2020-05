Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ha parlato della ripresa del campionato e della situazione legata al virus

Il difensore del Brescia Daniele Gastaldello ha parlato a Radio Rai nel corso di Radio Anch’io Sport, dicendo la sua sulla ripartenza della Serie A, criticando le decisioni della Federazione e non solo. Ecco le sue parole.

LA RIPARTENZA – «Io resto della mia idea: sono contrario alla ripartenza. Finire il campionato è una forzatura. Giocare alle 16.30 in estate poi è una cosa scandalosa, non è fattibile. Si va incontro a dei rischi per l’incolumità dei calciatori».

BRESCIA – «In Italia non si percepisce quanto accaduto in Lombardia. Qui è morta tanta gente. Le persone mi chiedono perché si pensi a riprendere a giocare e li capisco, hanno perso persone care».

PLAYOFF – «Non sono d’accordo perché in questo modo si andrebbe a modificare il regolamento. Gli altri sport si sono fermati e noi rischiamo non solo di rovinare questo campionato ma anche il prossimo e ricordo che al termine del prossimo campionato ci saranno anche gli Europei. Siamo fermi da 2 mesi ed è diverso dall’estate, quando ci fermiamo per un mese, ora si rischiano infortuni importanti».

LA SOLUZIONE – «Io dico che bisogna fermarsi, poi c’è tutto il tempo per decidere la soluzione migliore. Se noi siamo ultimi in classifica è giusto che retrocediamo. Il calcio deve ritornare a essere una passione per tutti. Vedo però che dai giocatori la passione sta passando visto che ci sono altri interessi».