Brescia, Gastaldello: «Giochiamo contro la squadra che sta meglio in A»

Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Atalanta.

ATALANTA – «Dobbiamo metterci al pari dell’Atalanta in quanto a intensità e voglia. Sappiamo di giocare contro la squadra che sta meglio fisicamente di tutta la Serie A. Vogliamo giocarci le nostre carte. Non si va da nessuna se partiamo già sconfitti».

CORONAVIRUS – «Brescia e Bergamo sono accumunate dalle tragedia che ci sono state. Vogliamo cercare di fare un grande risultato per la nostra gente. Dobbiamo dimostrarlo con l’impegno, la voglia e lo spirito di sacrificio».

BALOTELLI – «Balotelli ha iniziato da poco ad allenarsi di nuovo con noi. A livello fisico deve ancora lavorare tanto, è stato fermo molto più di noi. Le scelte tecniche spettano all’allenatore, non so dire se giocherà ancora una partita. È sbagliato addossagli tutte le colpe della stagione del Brescia. Poi le questioni successe extra campo, non ci riguardano».

TONALI – «Sandro ha dimostrato di essere un grande calciatore e di poter stare ad alti livelli. Deve ancora fare tanto, questo è il suo primo anno di Serie A. Tutto dipende da lui, se in testa ha la voglia di fare crescere le sue potenzialità può giocare a grandissimi livelli».