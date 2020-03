Brescia, il messaggio social di Gastaldello: «Siamo una sola squadra»

Brescia, il messaggio social del difensore biancoblù Gastaldello per tutti i tifosi: «Siamo una sola squadra»

Anche Daniele Gastaldello è intervenuto per poter dare un segnale e lanciare un messaggio: «Siamo una sola squadra», queste le parole del difensore biancoblù per poter dare un segnale forte in un momento davvero complesso. Ecco il tweet del Brescia: