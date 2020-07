Brescia, il Monza punta Donnarumma: offerto un super contratto

Il Monza avrebbe messo gli occhi su Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia

Il Monza, neo promosso in Serie B, pensa in grande e punta subito alla promozione in Serie A. Per farlo, la dirigenza lombarda ha messo in lista diversi attaccanti di esperienza. E, oltre a Giampaolo Pazzini con cui sarebbero già cominciate le trattative, l’altro nome sarebbe quello di Alfredo Donnarumma del Brescia.

Come riportato da Tuttosport, il Monza avrebbe offerto un contratto faraonico all’attaccante che però starebbe prendendo tempo. Le intenzioni di Donnarumma, infatti, sarebbero quello di restare in Serie A.