Brescia Lazio: le difficoltà di Parolo come vice Leiva

Parolo ha sostituito Lucas Leiva in Brescia-Lazio. Si è visto come mai il brasiliano abbia caratteristiche uniche

La Lazio è una squadra con tanti giocatori offensivi in campo, che quindi attacca con parecchi uomini. Anche se spesso passa in sordina, Lucas Leiva è fondamentale nel rendere efficaci le transizioni difensive, proteggendo così la retroguardia.

Contro il Brescia, match in cui il brasiliano era assente, più volte si è visto Parolo in affanno, come per esempio nella slide sopra. Spalek parte in velocità dopo un cross della Lazio ribattuto. Parolo fallisce l’anticipo ed è quindi poi costretto a inseguire l’avversario in campo aperto.