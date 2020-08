Brescia, Perinetti: «Cistana? Vogliamo tenerlo per ritornare in Serie A»

Il direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, ha parlato dell’interesse del Napoli nei confronti di Andrea Cistana

«Cistana piace al Napoli? Piace anche a noi. Quest’anno Cistana è stato bloccato da qualche problemino fisico che poi ha recuperato. Fa parte dei calciatori che vogliamo tenere e rilanciare per farci riportare dove eravamo. Il gruppo è valido è forte, ne siamo certi. Per giocare in grandi squadre c’è tempo: il Presidente Cellino vuole tenere il gruppo base per tentare la scalata alla Serie A».